Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Hollandalı Hennis-Plasschaert'i Irak Özel Temsilcisi ve UNAMI Başkanı görevine getirdi. Plasschaert, görevi Slovakyalı Jan Kubis'den devralacak. 20 yıllık siyasi ve diplomatik kariyere sahip olan Plasschaert, üst düzey hükümet ve parlamento görevlerinde bulundu. Plasschaert, 2012-2017 yıllarında Hollanda'nın ilk kadın savunma bakanı oldu.

Plasschaert, geçen yıl Mali'de iki Hollanda askerinin ölümünde sorumluluğu üzerine alarak görevinden istifa etmişti. Jeanine Hennis-Plasschaert, Brüksel, Riga ve Amsterdam'da Avrupa Parlamentosu için görev yaptı.