Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın güneyinde gece boyunca yağan yağmur nedeniyle birçok yerde su baskınları yaşandı. Havada ise korku dolu anlar yaşandı. Moskova’dan hareketlenerek Soçi Uluslararası Havaalanı’na iniş yapan Rus havayolu şirketi Utair’e ait Boeing 737-800 yolcu uçağı gece saat 03.00 sıralarında iniş sırasında pistten çıktı. İçerisinde 166 yolcunun bulunduğu uçağın pistten çıkmasından sonra uçağın motorları tutuştu. Ekipler tarafından zorda olsa gerçekleştirilen kurtarma çalışmaları sırasında 166 kişi uçaktan tahliye edildi. Şok geçiren yolculara sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan dehşet anları sırasında birçok yolcu şok yaşadı. Bazı yolcular hastanelerde tedavi altına alınırken 18 yolcunun durumunun ağır olduğu için yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Olayın şoku nedeniyle kalp krizi geçiren Soçi Uluslararası Havaalanı görevlisi ise daha fazla heyecan ve korkuya dayanamayınca hayatını kaybetti. İstanbul’dan Soçi'ye hareket eden THY TK 0295 uçuş numaralı uçak ise yaşananların üzerine İstanbul’a geri döndü.

Rusya’da yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.