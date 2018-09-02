Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esad rejiminin muhaliflerin elinde kalan son bölge İdlib'e yönelik askerî yığınağı, kentte yaşayan milyonlarca sivili kaygılandırıyor. Rejimin muhtemel operasyonunun büyük bir göç dalgasını tetiklemesi, ABD ve Rusya arasında İdlib üzerinden artan gerilimin sivillerin zarar gördüğü bir senaryo ile sonuçlanmasından endişe ediliyor.

İdlib'deki yerleşimlere dağılan sivillerin bir milyondan fazlası, Türkiye sınırına sıfır sayılabilecek 200 civarı kampta barınıyor. Mahallî sivil idare kayıtlarına göre İdlib’de 2 milyon 400 bin civarında yerli nüfus, yaklaşık 1,3 milyon da iç göçle gelmiş vatandaş barınıyor.



İdlib, Türkiye sınırının 130 kilometresini paylaşıyor. Çatışma durumunda Hatay sınırında yeni bir göç dalgasıyla karşılaşma ihtimali, Türkiye'yi en fazla endişelendiren konu. Hâlihazırda 3,5 milyondan fazla Suriyeliyi barındıran Türkiye, İdlib'de ateşkesin korunması gerektiğinin altını çiziyor. Öte yandan, TSK'nın gözlem noktaları bulundurması, İdlib'i daha kritik önemde bir yer hâline getirdi. İdlib'de silahlı birçok grubun varlığı, muhtemel bir çatışma durumunda bu grupların Türkiye'ye sızma ihtimalini de beraberinde getiriyor.

Özellikle bölgedeki askeri konuşlanmayı izleyenler, operasyonun kısa sürede başlayacağına inanıyor. İdlib'in muhtemelen Suriye'deki iç savaşın son büyük çatışması olacağı kaydediliyor. Bundan sonra meydana gelebilecek küçük çaplı operasyonlar, çatışmadan ziyade karşılıklı pazarlık süreçleri ve bölgesel güçlerle büyük devletlerin stratejik manevralarına göre şekillenecek. İdlib, Suriye'deki iç çatışmalar açısından herhangi bir düğümün çözülmesi değil, sonrasında düzenin sağlanabilmesi açısından bir dönüm noktası olacak. Operasyonun ne zaman başlayacağını ise Rusya ile Türkiye belirleyecek.