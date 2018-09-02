Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran lideri Ali Hamaney, bugün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, orduya çağrıda bulundu. Ülkesinin hava kuvvetlerine seslenen Hamaney'in güçlenme emri verdi.

SAVAŞ İHTİMALİNİ DÜŞÜNMÜYOR

Hamaney siyasi hesaplamalara göre askeri bir savaş olma ihtimali olmadığını, ancak silahlı kuvvetlerin tetikte olması gerektiğini vurguladı. Asker ve ekipman kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi.

TRUMP'IN HEDEFİNDE

Başkan olduktan sonra ABD'yi İran'la P5+1 ülkelerinin yaptığı nükleer anlaşmadan çeken Donald Trump, Perşembe günü Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada,İran'a karşı uyguladığı politikalardan dolayı Tahran yönetiminin çökebileceği değerlendirmesinde bulunarak, "Yönetime geldiğimde, soru İran'ın ne zaman Ortadoğu'ya hakim olacağıydı, şimdi soru, hayatta kalacaklar mı? Bu bir buçuk yılda büyük fark var" şeklinde konuşmuştu.

İRAN'DAN SERT TEPKİ

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelik açıklamalarının ABD yönetiminin "zihinsel bozukluğunu"gösterdiğini söylemişti.