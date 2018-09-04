Çalışma ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapılacak görüşmelerin yanısıra konuk Bakanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.
Görüşmelerde, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri, Türkiye’nin AB süreci ile güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı bildirildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 6 Eylül’de Alman mevkidaşıyla birlikte İstanbuldaki Alman Lisesinin 150. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 2018/2019 eğitim-öğretim yılı açılışına katılacağı da bildirildi.