Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapılacak görüşmelerin yanısıra konuk Bakanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.

Görüşmelerde, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri, Türkiye’nin AB süreci ile güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 6 Eylül’de Alman mevkidaşıyla birlikte İstanbuldaki Alman Lisesinin 150. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 2018/2019 eğitim-öğretim yılı açılışına katılacağı da bildirildi.