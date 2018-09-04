Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır'ın başkenti Kahire'deki ABD Büyükelçiliği yakınına bugün öğle saatlerinde bir patlayıcı atıldı.Twitter hesabından olayı duyuran ABD temsilciliği, patlayıcının infilak etmediği bilgisini verdi. Kahire'deki Amerikan vatandaşlarından büyükelçiliğe gelmemeleri istenirken, yerel medya ve polisin verdiği bilgilerin takip edilmesi çağrısı yapıldı.