Mısır'ın başkenti Kahire'deki ABD Büyükelçiliği yakınına bugün öğle saatlerinde bir patlayıcı atıldı.Twitter hesabından olayı duyuran ABD temsilciliği, patlayıcının infilak etmediği bilgisini verdi. Kahire'deki Amerikan vatandaşlarından büyükelçiliğe gelmemeleri istenirken, yerel medya ve polisin verdiği bilgilerin takip edilmesi çağrısı yapıldı.
ABD'nin Kahire Büyükelçiliği yakınına patlayıcı atıldı
04.09.2018 - 15:10 | Son Güncelleme: 04.09.2018 - 15:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Twitter hesabından açıklama yapan temsilcilik, patlayıcının infilak etmediğini duyurdu ve ABD vatandaşlarından büyükelçilik binasına gelmemelerini istedi.
Etiketler : ABD,Kahire Büyükelçiliği,
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