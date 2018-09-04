Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kenya'nın en ücra köşesindeki köylerde görenleri şaşırtan bir sistem kullanılıyor. Elektrik dahi olmayan köyde cep telefonlarıyla para transferi yapılıyor. Anında ürün alınıp, satılıyor. Bu sistemin adı M-Pesa. Bu sistem dünyanın teknoloji devleri ABD ve Japonya da bile bulunmuyor.

ZUCKERBERG SİSTEMİ İNCELEMEK İÇİN KENYA'YA GİTTİ

Dünyanın en büyük mobil para platformuna ev sahipliği yapan M-Pesa yine dünyanın en başarılı para transfer servisi olarak kabul ediliyor. Bu sistemin Afrika'da ortaya çıkması ve yaygınlaşması ise diğer bir şaşırtan etken.

Sistemi yerinde incelemek isteyen Facebook'un kurucusu milyarder iş adamı Mark Zuckerberg de, M-Pesa hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kenya'ya gitmiş.

EN ESKİ TELEFONLARDA BİLE ÇALIŞIYOR

Kenya gezisinde sistemi görerek detaylarını kaleme alan Gazeteci Samet Tunçer sistemin işleyişini ise şu sözlerle anlatıyor;

O gün rehberimiz Said ile birlikte Mokowe'de iken nakit paraya sıkıştık. Kenya'nın para birimi ise Şilin. Said hemen telefonunu çıkardı ve bir M-Pesa acentasının önüne gitti. Sistemde cep telefonu numaranız aynı zamanda banka hesap numaranız. Kenya'nın en büyük operatör şirketi olan Safaricom'dan M-Pesa seçeneğini işaretledi. Acente numarasını ve çekmek istediği bakiyeyi yazdı. Defteri imzaladı.

Kulübe gibi yerde oturan Kenyalı kadın çantasını çıkardı ve 300 şilin verdi. Said defteri imzaladı ve parayı aldı. İşlem işte bu kadar. Saniyeler içerisinde gerçekleşti. M-Pesa uygulamasının ülke çapındaki 66 Bin bayi ve 17 milyon kullanıcıdan oluşan bir sistem içinde işlediğini öğrendik.

Doğu ve Orta Afrika'nın en kârlı telekomünikasyon şirketi Safaricom üzerinden çalışan M-Pesa sistemi en eski telefonda da çalışıyor, en yeni en akıllı telefonda da…

ELEKTRİĞİN OLMADIĞI KÖYLERDE İNTERNET VAR

Kenya'dan ayrılacağımız son gün de aldığımız hediyelik eşyanın ücretini üzerimizde nakit olmadığı için satıcının cep telefonuna bir mesaj atarak ödedik. İşte sistem böyle kolay. Satıcının telefonuna baktığımda ise sadece 'alo' demelik kadar eski bir telefon olduğunu gördüm. Kenyalılar bu sisteme çok alışmış ve çok rahat kullanıyorlar. Fatura ödeme gibi hizmetler de buradan yapılıyor. Ülkede internet çok yaygın. Elektriğin dahi olmadığı köylerde internet var ve çok hızlı.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Müşteriler servis için yetkili bir acentaya kaydolurlar, bu genellikle küçük bir cep telefonu mağazası veya perakendecidir ve daha sonra ailelerine veya arkadaşlarına gönderebilecekleri elektronik para karşılığında para yatırırlar. Kayıt olduktan sonra tüm işlemler bir PIN numarası girilerek güvenli bir şekilde tamamlanır ve her iki taraf da aktarılan tutarı teyit eden bir SMS alır. Aynı ağı kullanması gerekmeyen alıcı, elektronik parayı gerçek zamanlı olarak alır ve daha sonra başka bir acenteyi ziyaret ederek nakit olarak alır.