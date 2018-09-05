Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük spor markalarından ABD'li Nike, 30. yılına giren ‘Just Do it!' (Sadece yap!) kampanyasının yeni reklam yüzü olarak ABD Ulusal Futbol Ligi (NFL) takımlarından San Francisco 49ers'ın eski oyucusu Colin Kaepernick'i seçti.

Kaepernick, 2016 yılında siyahlara yönelik polis şiddetine karşı düzenlenen, ulusal marş okunurken diz çökme protestosunu başlatan isimdi.

BÜYÜK TEPKİLERE NEDEN OLDU



Perşembe günü ilk maçın yapılacağı NFL'nin yeni sezonu öncesinde yapılan bu anlaşma ABD'yi ikiye böldü.

Muhafazakar ABD'liler ve Trump'ın destekçileri tarafından Nike'a karşı boykot kampanyaları başlatıldı.Twitter'da #BoycottNike (Nike'ı boykot et) ve #JustBurnIt (Sadece yak) hashtagları açıldı. #NikeBoycott hashtag'ine 30 binin üzerinde tweet yazıldı.





AYAKKABI YAKTILAR ÇORAP PARÇALADILAR



Ülke genelinde yürütülen protesto faaliyetleri bireysel eylemlerden öteye gitmezken, sosyal medyada en çok paylaşılan ve konuşulan konulardan biri de boykot oldu. Boykot kapsamında ABD'lilerin bir kısmı Nike ayakkabılarını yakarken, çorapları kesip parçaladılar.

3,7 MİLYAR DOLAR ZARAR



Öte yandan şirketin hisseleri borsanın açılışı öncesindeki işlemlerde yüzde 2,6 değer yitirdi. Bu da piyasa değerinden yaklaşık 3,7 milyar doların silinmesine yol açtı.

Nike, Trump'ın başkanlık görevini devralmasından bir aç hafta sonra da eşitlik mesajı verdiği, sporcudan müzisyene birçok popüler yıldızı bir araya getirdiği siyah beyaz reklam filmiyle dikkat çekmişti.