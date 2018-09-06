Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

7 yıldır iç savaşın devam ettiği Suriye'de, binlerce insanın ölümüne neden olan teröristlerden biri de Mihraç Ural oldu. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla birlikte hareket edip, Suriye rejimine hizmet eden Mihraç Ural'a suikast düzenlendi.

MİT BENİ VURDU DEDİ



Slinfi yolu üzerinde aracına düzenlenen saldırıdan yaralı olarak kurtulan terörist Mihraç Ural, saldırıyı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediğini iddia etti.

Ural, saldırıda 2 kişinin öldüğünü 2 kişinin de yaralandığını ifade etti.