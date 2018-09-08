Suudi Arabistan'ın "El-İhbariyye" kanalının Twitter hesabında yer alan  habere göre, Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri, Husilerin Necran kentine  attığı balistik füzeyi imha etti.

Haberde konuyla ilgili detaylı bilgiye yer verilmedi.

Husilerin 2015 yılından bu yana Suudi Arabistan topraklarına attığı  füze sayısı 191'e yükseldi. Bu saldırılar 112 sivilin ölümü ve yüzlerce kişinin  yaralanmasıyla sonuçlandı.

Koalisyon güçlerinin sözcüsü Türki el-Maliki önceki gün yaptığı  açıklamada da Husiler tarafından Yemen'in Sada kentinden Necran'daki sivil  yerleşim bölgelerine atılan balistik füzenin imha edildiğini, füzenin imhası  sırasında yerleşim bölgelerine yayılan şarapnel parçaları nedeniyle 23 kişinin  "hafif" şekilde yaralandığını kaydetmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru  yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu  yana Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor.

Yemen topraklarından atılan füzeler, çoğunlukla Suudi Arabistan Hava  Savunma Güçleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.