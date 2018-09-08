Darbeyle göreve gelen Abdulfettah Sisi'nin, Siyonistlerden aldığı emirlerle yönettiği Mısır'da, 75 mahkum için idam kararı açıklandı.
İdam cezası verilen isimler arasında, 2014 yılında oturma eylemine katılan Müslüman Kardeşler liderleri de var.
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Darbeyle göreve gelen Abdulfettah Sisi'nin, Siyonistlerden aldığı emirlerle yönettiği Mısır'da, 75 mahkum için idam kararı açıklandı.
İdam cezası verilen isimler arasında, 2014 yılında oturma eylemine katılan Müslüman Kardeşler liderleri de var.
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