Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jack Ma, verdiği bir röportajda emekliliğinde eğitim alanında hayırseverlik projelerine yöneleceğini ve emekliliğinin bir dönemin sonu değil, "yeni bir dönemin başlangıcı" olacağını söyledi. Ma´nın emekliliğinden sonra Alibaba´nın yönetim kurulunda üye olarak yer almaya ve şirketin yönetiminde danışmanlık yapmaya devam edeceği belirtildi.

Eski İngilizce öğretmeni olan Ma, 1999 yılında Alibaba´yı kurarak, dünyanın en önemli e-ticaret ve dijital ödeme şirketini oluşturdu ve Çin genelinde insanların alışveriş alışkanlıklarında yeni bir sayfa açtı. Alibaba´nın başarısı, Ma´nın net kazancını 40 milyar dolara çıkararak kendisine Çin´in en zengin insanı unvanını kazandırdı.