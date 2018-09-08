Trablus Saha Hastanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, başkentin güneyinde Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı güçler ile Yedinci Tugay güçleri arasında son günlerde yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 78’e yükseldi. Açıklamada, çatışmalar sırasında yaralananların sayısı ise 313 olarak kaydedildi.
Yerel kaynaklar, çatışmaların Trablus’ta aylar sonra yaşanan en şiddetli çatışmalar olduğunu ifade ediyor.
Trablus’ta ölü sayısı 78’e yükseldi
08.09.2018 - 23:53 | Son Güncelleme: 08.09.2018 - 23:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya’nın Başkenti Trablus’ta silahlı gruplar arasında son günlerde yaşanan çatışmalar sonucu ölenlerin sayısı 78’e yükseldi. 313 kişi de yaralı.
Trablus Saha Hastanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, başkentin güneyinde Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı güçler ile Yedinci Tugay güçleri arasında son günlerde yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 78’e yükseldi. Açıklamada, çatışmalar sırasında yaralananların sayısı ise 313 olarak kaydedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : trablus,
579595 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/579595.aspx
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