Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trablus Saha Hastanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, başkentin güneyinde Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı güçler ile Yedinci Tugay güçleri arasında son günlerde yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 78’e yükseldi. Açıklamada, çatışmalar sırasında yaralananların sayısı ise 313 olarak kaydedildi.

Yerel kaynaklar, çatışmaların Trablus’ta aylar sonra yaşanan en şiddetli çatışmalar olduğunu ifade ediyor.