Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Washington'da Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih ile bir araya geldi. ABD Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Perry ve al-Falih, dünya petrol piyasalarındaki durumu, ABD ve Suudi Arabistan'ın sivil nükleer enerji alanında işbirliğini, fosil yakıtların temizlenmesi için teknolojilerinin paylaşılması çabalalarını görüştüler.

AÇIKLAMA YAPILMADI



Suudi Arabistan tarafı ise görüşmeye ilişkin açıklama yapmadı.

ABD'NİN PETROL FİYATLARI ÖNLEMİ



ABD, İran'a yönelik yaptırımların yürürlüğe gireceği Kasım ayı öncesinde petrol fiyatlarında ciddi bir yükseliş olmaması için Suudi Arabistan gibi kapasitesi olan ülkeleri üretimlerini artırma yönünde cesaretlendirmeye çalışıyor.