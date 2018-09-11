Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan'da tatil yapan İngiliz turist Layla Khan'ın çektiği mide bulandırıcı görüntüler sosyal medyada ve İngiliz basınında gündem oldu. 23 yaşındaki turistin çektiği video, Pakistan'ın Afzalpur köyünde bir pazarcının yaptığı iğrenç olayı gözler önüne seriyor.

HİÇ UMURSAMADI

İsmi açıklanmayan pazarcının tezgahın arkasına geçerek sprey boyayla çürük ve beyaz üzüm salkımlarını kırmızıya boyarken görülüyor. Keyifle üzümleri boyarken videoya çekildiğini fark eden adam hiç umursamadan işine devam ediyor.

YİYENLER İSHAL OLDU

Yerel basın, pazardan alışveriş yapan tüketici ve turistlerin mide ve sindirim sistemlerinde rahatsızlık yaşadıklarını aktardı. Haberlerde, turistlerin ishal olduğu vurgulandı. (Haberler)