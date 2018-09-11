Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in Suriye için yaptığı, "Rusya, İran ve Esad siyasi çözümle ilgilenmiyor, Türkiye bunu öğrendi" açıklamasına Rusya Suriye Temsilcisi, "Rusya, Türkiye ve İran'ın İdlib operasyonunda anlaşacağını düşünüyorum" sözleriyle yanıt verdi.