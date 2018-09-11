ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in Suriye için yaptığı, "Rusya, İran ve Esad siyasi çözümle ilgilenmiyor, Türkiye bunu öğrendi" açıklamasına Rusya Suriye Temsilcisi, "Rusya, Türkiye ve İran'ın İdlib operasyonunda anlaşacağını düşünüyorum" sözleriyle yanıt verdi.
Rusya'dan çok önemli İdlib açıklaması
11.09.2018 - 21:21 | Son Güncelleme: 11.09.2018 - 22:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Suriye Temsilcisi, "Rusya, Türkiye ve İran'ın İdlib operasyonunda anlaşacağını düşünüyorum. İdlib'de cihatçıları ılımlı muhaliflerden ayırmak Türkiye'nin sorumluluğu" açıklamasında bulundu.
Etiketler : rusya,idlib,iran,
579988 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/579988.aspx
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