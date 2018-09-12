Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkenin doğusundaki topraklarda ve denizlerde 17 Eylül’e kadar sürecek tatbikatı Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu komuta ediyor. Tatbikatın temel amacı, askeri yönetim organlarının planlamadaki hazırlık seviyesinin tespiti, uzun mesafelerde birliklerin yeniden gruplandırılmasının sağlanması, kara birlikleri ile deniz birlikleri arasında etkileşimin organizasyonu, komutanların ve birliklerin hazırlık ve askeri operasyon sırasında yeteneklerinin geliştirilmesi olarak açıklandı. Vostok-2018’e 300 bine yakın asker, 1.000’den fazla uçak, helikopter, insansız hava aracı, 36 bine yakın tank, zırhlı ve diğer askerî teknik araçlar ile 80’e yakın gemi katılıyor. Vostok-2018, Sovyetler Birliği döneminde 1981’de yapılan “Zapad-81” tatbikatından bu yana Rusya’nın tarihindeki en yüksek katılımlı askerî tatbikatı. Sovyet tarihinin en büyük askerî tatbikatlarından biri olarak bilinen ve 100 binden fazla askerin katılımıyla yapılan Zapad-81,1981’de SSCB’nin askerî birlikleri ve filolarıyla Ukrayna, Belarus, Baltık ülkeleri ve Baltık denizinde düzenlenmişti.