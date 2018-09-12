Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin gerçek kimyasal silah kullanımına hazırlandığı ifade edildi.

Rusya'dan bugün yapılan açıklamada da, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne İdlib'de kimyasal silahlarla ilgili provokasyona izin vermemesi çağrısında bulunulmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Beyaz Baretliler'in teröristlerle birlikte, mülteci kamplarından kaçırdıkları öksüz çocukların da beraberinde olduğu seçtikleri çocuklu 22 aileyle birlikte Han Şeyhun'da kimyasal saldırı gibi gösterecekleri film çektikleri açıklamasında bulundu.