Kansas City Star gazetesinin haberine göre, 10 yaşındaki Xavier Cunningham, Harrisonville'deki evlerinde geçen hafta sonu ağaç evinde oynadığı  sırada yaban arılarının saldırısına uğradı.

Panikleyerek ağaçtan düşen Cunningham'ın kafatasına yerdeki et şişi  saplandı.

Şişin, çocuğun gözüne, beynine, spinal korduna (periferik sinir  sistemi ile beyin arasındaki bağlantıyı sağlayan iletim hattı) ve önemli  damarlara zarar vermeden yüzünden girip ensesinden çıkması bir şans olarak  değerlendirildi.


Annesi Gabrielle Miller tarafından hemen hastaneye götürülen çocuk,  Kansas Üniversitesi Hastanesine nakledildi ve burada endovasküler nörocerrahi  uzmanı Koji Ebersole ve ekibince  ameliyata alındı.

Ebersole, çocuğun kurtuluşunu "milyonda bir rastlanacak inanılmaz bir  olay" sözleriyle nitelendirdi.