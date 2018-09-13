Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya’da yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 7 Ekim’de yapılacak seçimlerde aday olamayacak. Serbest bırakılma talebi en son temmuz başında reddedilen eski Brezilya Cumhurbaşkanı Lula yaptığı açıklamada, seçimlerde aday olamayacağını, İşçi Partisi’nin Fernando Haddad'ı aday olarak göstermesine izin verdiğini duyurdu. Lula'nın açıklamasıyla gözler Brezilya'nın pek çok bölgesinde tanınmayan Haddad için destek yüzde 4'ten yüzde 9'a yükseldi. Fernando Haddad, üç çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu. Babası Halil Haddad, 1947'de 24 yaşındayken Lübnan'dan Brezilya'ya göç etti. Kumaş toptancısıydı. Annesi de, Brezilya doğumlu Lübnanlı Norma Teresa Goussain. Fernando’nun dedesi Habib ise Antakya’da bulunan Rum Ortodoks Kilisesi'nin başrahibiydi. I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu döneminde Fransız egemenliğine karşı mücadele eden liderler arasında yer alıyordu. Dede Halil Haddad 1961'de Brezilya'da öldü.

AŞIRI SAĞCI ÖNDE

Seçimlerde, yolsuzlukla mücadele yasası ve düzeni üzerinde çalışan aşırı sağcı siyasetçi Jair Bolsonaro yarışı yüzde 24 ile önde götürüyor. Bolsonaro geçtiğimiz hafta seçim çalışmaları sırasında bıçaklanmıştı.