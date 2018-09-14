Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, Suriye'de müttefiki olarak nitelediği terör örgütü YPG/PKK işgalindeki alanlarda yeni operasyonel noktalar ve üsler kurarak askeri varlığını güçlendiriyor. Suriye'deki güvenilir yerel kaynaklara göre, ABD, terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği alanlardaki askeri varlığını artırıyor.

Ekim 2015'te başlayan üs kurma faaliyetleri çerçevesinde Haseke'de 2 hava üssü inşa eden ABD, Rakka ve Münbiç'te de toplam 8 operasyonel askeri nokta oluşturmuştu. ABD, Temmuz 2017'den bu yana toplam 5 yeni üs ve operasyonel nokta daha kurdu. Bunlardan 2'si Münbiç'te, Fırat Kalkanı unsurlarına yakın bölgede inşa edildi. Rakka'nın kuzeyindeki Tel Abyad ilçe merkezinin güneybatısında 2 askeri nokta kurdu.





ENERJİ SAHALARINA KONTROL



ABD, Irak sınırında yer alan enerji zengini Deyrizor ilinin YPG/PKK işgalindeki kısmında da bir üs inşası tamamlandı. Deyrizor'un güneydoğusundaki Saban petrol ve gaz sahasının güneyinde, Yeşilköy olarak anılan ve villa tipi yapılardan oluşan yerleşimin kuzeybatısındaki arazide üs kuruldu.

Fırat Nehri'ne yaklaşık 10 kilometre mesafedeki alan, Saban petrol ve gaz sahası ile Tanak rafinerisini ve Ömer petrol sahasının ana havzasının kuzeyine açılan yolun birleşme noktasını kontrol ediyor.





PETROL VE DOĞAL GAZ SAHALARINA ÜS



Kaynaklar, Deyrizor'da yapılan üssün hem ülkenin en büyük petrol sahası Ömer'e hem de DEAŞ'ın kentteki son kalesi Heccin'e yakın bir lokasyonda olduğuna işaret ediyor. DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, önceki gün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusunda, Fırat Nehri'nin ortasından başlayarak, Suriye-Irak sınırı boyunca devam eden DEAŞ varlığını bitirmek için operasyona başladıklarını bildirmişti.

Yaklaşık bir aydır süren üs çalışmaları kapsamında kargo uçaklarının inişi için pistler olacak. Böylece bölgeye takviyeler, kara yerine havadan gönderilebilecek. Kaynaklar, üssün yüksek güvenlik tedbirleriyle inşa edildiğini, 4 yanının keskin nişancılar ve zırhlı araçlarla korunduğunu belirtiyor.





RAKKA'NIN KUZEYİNE RADAR SİSTEMİ



Öte yandan ABD, Rakka'nın kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Kobani'nin güneyinde havaalanı olarak kullanmaya başladığı Sırrin üssünü genişletiyor. ABD, bu kapsamda Sırrin’deki buğday silolarına hava savunma ve sinyal istihbarat için radar ve çeşitli elektronik sistemler kurdu. Kaynaklar, Washington yönetiminin böylece Fırat Nehri'nin doğusundaki varlığını güçlendirdiğini ifade ediyor.





KAMIŞLI'YA İKİ SİMETRİK NOKTA



ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinin 3 kilometre doğusu ve batısında birer askeri nokta inşa ediyor. Yerel kaynaklar, ABD'nin son bir ayda başlattığı 2 askeri nokta çalışmasının, bölgede kalıcı olma planının parçası olarak değerlendiriyor. Kamışlı'nın batısında yapımı süren nokta, Himo beldesinde, doğusundaki nokta ise Cemaye bölgesinde olacak.





18 NOKTAYA ULAŞACAK



Süren inşaat faaliyetlerinin tamamlanmasıyla, ABD'nin bölgedeki askeri varlığı 18 noktaya yayılmış olacak.

Yerel kaynaklar, hızlanan askeri nokta ve üs inşalarının, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un İran bölgede tehdit oluşturmaya devam ettiği müddetçe Amerikan askerlerinin Suriye'de kalacağı yönündeki açıklamasının ardından başladığına dikkati çekiyor. ABD, söz konusu noktalarda bulundurduğu özel birlikler ve ekipmanla YPG/PKK'ya DEAŞ karşıtı operasyonlarında destek verirken Özgür Suriye Ordusu güçlerine karşı da onlara koruma sağlıyor.