Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Kültür Bakanı Françoise Nyssen, ülkede yılda bir kez alınan 138 avroluk televizyon vergisinin dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlara da uygulanacağını söyledi.

Nyssen, La Rochelle kentinde düzenlenen bir festivalin açılışında konuştu. Kamu yayıncısı televizyon ve radyoların bütçelerine katkı amacıyla her yıl hane başı 138 avro vergi toplandığını kaydeden Nyssen, bu vergi türünde reforma gidilmesi gerektiğini söyledi.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Verginin sadece televizyon sahiplerini kapsamaması gerektiğini ve bilgisayar, tablet ile akıllı telefonların da bu vergiye dahil edilmesi gerektiğini belirten Nyssen, 2020 bütçesine yetiştirilmek üzere konu hakkında çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

Fransa'da televizyonlardan, satın alma sürecinde alınan vergi dışında yılda bir kereye mahsus olmak üzere, bulundurma ve kullanma vergisi alınıyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yıl ekim ayında yaptığı bir açıklamada, artık alışkanlıkların değiştiğini, bilgisayar veya akıllı telefonların televizyon işlevi görebildiğini hatırlatarak, kamuoyunda "televizyon vergisi" olarak bilinen verginin alanının genişletileceği sinyalini vermişti.