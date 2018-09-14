ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 seçimlerinde  kampanya menajeri olarak görev yapan Paul Manafort, Rusya'nın ABD seçimlerine  müdahale ettiği yönündeki iddiaları soruşturan Özel Savcı Robert Mueller'le iş  birliği yapmayı kabul etti. 

Manafort, ABD'nin başkenti Washington'daki federal mahkemede  hakkındaki suçlamaları kabul etmesinin ardından, soruşturmayı yürüten Özel Savcı  Mueller ile iş birliği yapacağını da duyurdu.

Özel Savcı Mueller'in ofisinden yapılan açıklamada, Manafort'un bugün  federal mahkemede yapılacak duruşmaya iki suçunu kabul ederek gireceği  açıklanmıştı.

Manafort'un kabul ettiği suçların "ABD'ye karşı komplo kurmak" ve "ABD  Adaletine karşı şahitleri ayartmak" olduğu bildirilmişti.

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen de geçen ay New York'taki federal  savcılarla anlaşma yoluna gitmişti.

Cohen, "vergi kaçırma", "banka dolandırıcılığı" ve "seçim kampanyası  finansmanında usulsüzlük yapma" suçlamalarını kabul etmişti.

ABD'de Trump'ın seçim kampanyasında usulsüzlük bulunduğu gerekçesiyle  görev yapan isimler, FBI tarafından sorgulanmaya devam ediyor.