Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrailli yetkililer başlangıçta, Kudüs’ün başkentleri olarak tanınmasını sağlama çabaları çerçevesinde, her yıl ortalama 200 milyon kişinin izlediği yarışmanın bu kentte yapılmasında ısrar ediyordu. Ancak yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU) yarışmanın siyasete alet edilmesi kaygıları yüzünden geri adım atıldı. İsrailli şarkıcı Netta Barzilai, Mayıs’ta Portekiz’in başkenti Lizbon’da yapılan yarışmayı Toy adlı şarkısıyla kazanmış ve teşekkür konuşmasında “Ülkemi çok seviyorum. Bu sefer Kudüs’te” demişti.

Dünya çapında 140 sanatçı, İsrail’de yapılacak 64. Eurovision Şarkı Yarışması’nın boykot edilmesine İngiliz The Guardian gazetesinde yayımladıkları mektupla destek vererek, “Filistinli sanatçıların İsrail’in ev sahipliğinde yapılacak 2019 Eurovision Şarkı Yarışması’nı boykot çağrısını destekliyoruz. Filistinliler, özgürlüklerine, adalet ve eşit haklara kavuşana kadar onları temel haklarından mahrum eden devlet ile işler eskisi gibi yürütülmemeli.” ifadelerine yer verildi.

İsrailli birçok ülkenin boykot kararı alacağı korkusu geri adım attırdı, yarışma Kudüs yeribe Tel Aviv’e alındı.