Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MİT’in son günlerde PKK ve FETÖ üyelerine yönelik yurt dışında yaptığı başarılı operasyonlar hainleri korkuttu. Hollanda’ya kaçan FETÖ üyeleri, hükümet yetkililerine mektup göndererek, “Güvende değiliz, bize sahip çıkın” çağrısını yaptı. FETÖ’nün Hollanda uzantılarından “Hizmet Hareketi Vakfı”, Hollanda Meclis Başkanı başta olmak üzere bakanlara, vekillere ve önde gelen siyasetçilere 7 Eylül tarihinde mektup gönderdi. Mektupta FETÖ mensupları, güvende olmadıklarını ve korunmak istediklerini ifade etti. Türk devletinin birçok ülkede yaptığı operasyonların Hollanda’ya da uzanacağı endişesi de dile getirilen mektupta, çok sayıda örgüt üyesinin Hollanda’ya sığındığına dikkat çekildi. Mektupta, “Hollanda’da artık kendimizi güvende hissetmiyoruz” ifadesine yer verildi.

Hollanda, Türkiye düşmanı terör örgütü PKK ve DHKP-C’ye sığınak olduğu kadar Avrupa ülkeleri içinde en fazla FETÖ’cü barındıran ülkelerin başında geliyor. Hainler, burada da boş durmuyor ve Türkiye aleyhinde çalışmalarını pervasızca sürdürüyor. FETÖ’nün iş adamları derneği olarak bilinen TUSKON’un Avrupa’daki kolu olan Hollanda Genç İşadamları Federasyonu’nun (HOGİAF) sözcüsü Ahmet Taşkan, Avrupa’da Diyanet İşleri’ne bağlı cami imamlarının nefret söyleminde bulunduklarını ve “Bu imamların Erdoğan’ın ajanları olduğunu” iddia etmişti. İslam karşıtlığının yükseldiği ve Türk camilerinin hedef tahtasına oturtulduğu Belçika’da da FETÖ’ye desteğiyle tanınan Flaman Bölge Hükümeti İçişleri Bakanı Liestbeh Homans, Beringen Fatih Camii’ni hedef aldı. Homans, terör örgütünü sevindirecek bir karar alarak, Diyanet Vakfı’na bağlı Beringen Beringen Fatih Camii, resmi tanınırlığı statüsünü kaybetti. Beringen Fatih Camii, resmi tanınan statüsünü kaybetmesiyle birçok maddi ödenekten ve yardımlardan mahrum kaldı.