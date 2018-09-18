Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Başbakanı Haydar İbadi başkanlığında toplanan Irak Bakanlar Kurulu, ülkenin güvenliği ile ilgili 4 konuda kararlar aldı. Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nin açıklamasına göre, görüşmede güvenlik ve istikrar ile toprak ve hava sahası gibi ülkenin egemenliğine yönelik ihlallerin belgelenmesi konuları görüşüldü. “Türkiye-Irak sınırının güvenliğinin sağlanması ve ihlallerin önüne geçilmesi amacıyla sınır boyunca asker yerleştirilmesi ve gerekli ihtiyaçların karşılanması için hazırlıklar tamamlanacak” denilerek alınan bir başka kararda ise, “Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Irak hava sahasına yönelik ihlallerini Birleşmiş Milletler nezdinde belgelemek ve Ulusal Güvenlik Meclisi’nin gündemine getirmek için çalışma yapacak” denildi. Basra’daki gösteriler de ele alındığı görüşmede İçişleri Bakanlığı’nın, federal polis teşkilatının tekrar yapılanmasını gözden geçirecek. Alınan son karar için ise, “Irak ve Macaristan İçişleri Bakanlıkları arasında ‘karşılıklı güvenlik anlayış bildirisi’nin görüşülmesi ve onaylanması için İçişleri Bakanlığı’na yetki verilecek” denildi.