Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Lazkiye kentine dün gece hava ve füze saldırıları düzenlenirken, Akdeniz'de Rus İl-20 uçağının vurulup düşmesi ve 15 Rus askerine mezar olmasıyla birlikte İsrail-Rusya gerilimi yaşanıyor.

Moskova'nın Rus uçağını çatışma alanına çekip Suriye hava savunma sistemleri tarafından vurulmasını sağlamakla suçladığı İsrail ordusundan yanıt geldi.

'Suriye uçaksavarlarının ateşi sonucu düşen Rus uçağındaki askerler için üzüntü' ifade eden İsrail ordusu (IDF), ''İsrail bu olaydan tümüyle Esad rejimini sorumlu tutuyor'' diyerek ekledi: ''Aynı zamanda İran ve Hizbullah terör örgütünü de sorumlu tutuyor.''

İki ülke liderlerinin mutabık kaldıkları üzere IDF ile Rus ordusu arasında bir çatışmasızlık sistemi bulunduğunu, son yıllarda pek çok kez işe yarayan sistemin dün gece de kullanımda olduğunu belirtti.

Önsoruşturmaya göre 'isabetsiz Suriye uçaksavarlarının karadan havaya füzelerle Rus uçağını vurup düşürdüklerini' kaydeden IDF, şu iddialarda bulundu:

''Suriye ordusu Rus uçağını vuran füzeleri ateşlediğinde İsrail savaş uçakları zaten İsrail hava sahasında bulunmaktaydı.''

''Lazkiye'deki hedefe hava saldırısı sırasında, daha sonra vurulacak olan Rus uçağı operasyon alanında bulunmuyordu.''