Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'nin kuzey sınırına yakın bölgede abluka karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle ateş açıldı.

İsrail askerlerinin saldırısında kimlikleri açıklanmayan 2 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

Gazzeliler, 2006 yılından bu yana devam eden ablukaya tepki göstermek ve İsrail tarafından yerlerinden edilen Filistinli mültecilere geri dönüş hakkının verilmesi için bugün İsrail sınırına yakın bölgede gösteri düzenledi.

İsrail ordusu, dün gece de Gazze'nin güneyinde bir grup Filistinlinin sınıra yaklaşarak "şüpheli bir cismi" sınıra yakın bir bölgeye yerleştirdiğini iddia ederek bölgeye hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2 Filistinli şehit olmuştu.

DOĞU KUDÜS'TE DE İSRAİL POLİSİ BİR FİLİSTİNLİYİ VURARAK ŞEHİT ETTİ

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te de İsrail polisi bir Filistinliyi vurarak şehit etti.