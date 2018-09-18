Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de Rus uçağının düşmesinin ardından patlak veren krizle ilgili ABD'den de bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Amerika Birleşik Devletleri, Suriye rejimi hava savunma sistemi tarafından düşürülen Rus uçağındaki mürettebatın ölümünden dolayı üzüntülerini ifade ediyor” dedi.

Pompeo yaşanan olaya ilişkin, “Bu durum, bize bölgedeki çatışmalara kalıcı, barışçıl ve politik çözümler bulmamız gerektiğini hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.

Suriye'nin Lazkiye kenti dün gece saatlerinde vurulmuş, ardından da Rus uçağının Akdeniz hava sahasında kaybolduğu açıklanmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Lazkiye'nin Akdeniz'de konuşlandırılmış Fransa'ya ait firkateynden fırlatılan füzelerle vurulduğunu duyurmuştu. Açıklamada, Lazkiye'nin vurulmasının ardından ise 4 İsrail savaş uçağının bölgede tespit edildiğini ve Rus uçağının İsrail'in sorumsuzluğu nedeniyle Suriye tarafından vurulduğu ifade edilmişti.