Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD Başkanı  Donald Trump'a Polonya'da kalıcı bir ABD üssü kurma çağrısında bulundu ve üssün  ismini "Trump kalesi" koyacaklarını söyledi. 

Trump ve Duda, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak  basın toplantısı düzenledi.

Duda, Polonya'da kurulacak bir ABD üssünü memnuniyetle  karşılayacaklarını belirtti. Üssü "Trump kalesi" olarak adlandıracaklarını ifade  eden Duda, "Bunu yapabileceğimize inanıyorum. Bu kararın hem Polonya hem de ABD  çıkarlarıyla örtüşeceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Polonya'nın Avrupa'da stratejik bir pozisyonu olduğunu dile getiren  Duda, "Bizim ülkemizde ABD askerinin olması çok önemli, bu ABD çıkarlarıyla da  uyuşacak." diye konuştu.

"Trump'a şu konuda garanti verdim" diyen Duda "İlk ve en önemli nokta;  eğer ABD ordusunun kalıcı üssü olursa Rusya'nın bölgedeki aktivitelerini  hızlandıracağı, Avrupa'nın bu bölgesinde askeri varlığını arttıracağı ve  güvenliğin tehlikeye gireceği bir durum olacağını söyleyemeyiz."  değerlendirmesinde bulundu.

"Polonya 2 milyar dolar önerdi"

ABD Başkanı Trump ise Polonya ile askeri ilişkilerin  güçlendirileceğini, fakat Polonya'da kalıcı bir askeri üssün kurulmasını  konuşacaklarını dile getirdi.

Trump, "Cumhurbaşkanı Duda ile ikili askeri ilişkileri güçlendirme  kararı aldık. Askeri, istihbari, savunma, teknoloji ve eğitim konusunda  ilişkileri güçlendireceğiz." dedi.

Polonya'da kalıcı bir ABD üssü kurulması konusunda ise henüz kararın  verilmediğini vurgulayan Trump, Polonya'nın bu üs için kendilerine 2 milyar dolar  önerdiğini kaydetti.

Trump, "Polonya, kendi topraklarında bulunmamız için ABD'ye ciddi bir  katkıda bulunmaya hazır. Eğer bunu yapmaya hazırlarsa kesinlikle konuşabiliriz.  Ciddi şekilde değerlendiriyoruz. Bu fikri Polonya'nın sevdiğini biliyorum ve biz  de bunu değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Rus uçağının vurulması

Trump ayrıca, Suriye'de düşürülen Rus savaş uçağına ilişkin yaptığı  açıklamada, "Çok üzücü bir durum" ifadesini kullanarak, "Yapılan ilk incelemelere  göre Suriye (hükümeti) Rus uçağını vurdu." diye konuştu.

"Anladığım kadarıyla yaklaşık 14 kişi öldü ve bu çok üzücü bir durum."  sözlerini sarf eden Trump, "İlk haberlere göre Suriye (hükümeti) Rus uçağını  vurdu, bu değişebilir. Yani bu kötü bir durum." şeklinde konuştu.

ABD’nin Suriye'den ne zaman çekileceğine ilişkin Trump, şunları  kaydetti:

"Suriye'de ve o bölgede olağanüstü işler yaptık. DEAŞ'ı yok etmek  noktasında olağanüstü işler yaptık, zaten bu sebeple oradayız. Bu işi de  bitirmeye çok yakınız. Daha sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz. Fakat çok  büyük bir alanda DEAŞ'ı ortadan kaldırdık, bunu çok kısa bir süre içerisinde  yaptık. (Daha sonraki kararımızı da) Kısa bir süre içerisinde alacağız."