Güney Carolina eyaletinde bir polis aracının sel sularına kapılması  sonucu aracın içerisinde gözaltında bulunan iki kadının hayatını kaybettiği  belirtildi.

Florence'in, Kuzey ve Güney Carolina'dan sonra ulaştığı Virginia'da da  2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Son ölümlerle kasırganın etkilediği 3 eyalette hayatını kaybedenlerin  sayısının 35'i bulduğu kaydedildi.

3,4 milyon kümes hayvanı telef oldu

Florence, sadece insanları değil, yol açtığı sellerle hayvanların da  ölümüne yol açtı.

Kuzey Carolina Tarım Dairesinden yapılan açıklamada, nehir sularının  yükselmesiyle oluşan su baskınlarında 3,4 milyon tavuk ve hindinin telef olduğu  belirtildi.

Ulusal Kasırga Merkezi, Florence kasırgasının hızının saatte 56  kilometreye kadar gerilemesi nedeniyle kasırganın "tropik depresyon" (saatteki  hızı en fazla 60 kilometre olan kategori) seviyesine düştüğünü duyurmuştu.

Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina ile Virginia eyaletlerinde  birçok evi su basmıştı.