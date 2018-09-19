Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in  bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi  gerçekleştirdiğini belirterek, görüşmede Suriye ve Ukrayna'nın doğusundaki  durumun ele alındığını bildirdi.

Suriye'ye ile ilgili olarak, Rusya Devlet Başkanı Putin ve  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 17 Eylül'de "İdlib bölgesinde   silahlardan arındırılmış bir tampon bölgenin oluşturulmasına ilişkin varılan  mutabakattan sonraki durumun ele alındığını" aktaran Seibert, "Şansölye Merkel,  askeri gerilimin artmasının engellenmesi ve sivil halkın korunması yönündeki  çabalardan memnuniyet duyuyor." ifadesini kullandı.

Seibert, iki liderin Ukrayna ile ilgili de Minsk Anlaşması'nın hızlı  ve eksiksiz bir şekilde uygulanmasının gerekliliğinin altını çizdiğini kaydetti.