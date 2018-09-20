Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler'in Suriye danışmanı Jan Egeland, Türkiye ve Rusya'nın İdlib anlaşması detayları üzerinde halen çalıştıkları hakkında BM'ye bilgi verdiklerini, iki ülkenin büyük bir katliamı engelleyebileceklerini söyledi. Hafta başında Rusya'nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya gelerek Suriye konusunda bir mutabakat gerçekleştirmiş, ülkelerden de İdlib için önemli bir adım atıldığına dair destek açıklamaları gelmişti.