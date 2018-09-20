Birleşmiş Milletler'in Suriye danışmanı Jan Egeland, Türkiye ve Rusya'nın İdlib anlaşması detayları üzerinde halen çalıştıkları hakkında BM'ye bilgi verdiklerini, iki ülkenin büyük bir katliamı engelleyebileceklerini söyledi. Hafta başında Rusya'nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya gelerek Suriye konusunda bir mutabakat gerçekleştirmiş, ülkelerden de İdlib için önemli bir adım atıldığına dair destek açıklamaları gelmişti.
BM'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin flaş açıklama
20.09.2018 - 16:00 | Son Güncelleme: 20.09.2018 - 16:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinin ardından Birleşmiş Milletler'in Suriye danışmanı Jan Egeland'dan açıklama geldi.
Etiketler : BM,Erdoğan-Putin,
581237 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/581237.aspx
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