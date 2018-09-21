Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günümüzde yurtdışı eğitimin son derece yaygın ve küresel hâle gelmiş olması su götürmez bir gerçek. Artık dünya genelinde üniversitelerin kontenjanlarının bir bölümünü uluslararası öğrenciler oluşturmaya başladı. Geçtiğimiz dönemde birçok ülke yurtdışı eğitim bağlantıları geliştirdi. Oxford Üniversitesi’nin yapmış olduğu araştırmaya göre 2012 yılına kadar bu bağlantıyı geliştiren üniversite sayısı yüzde 14’den yüzde 32’ye yükseldi. 2017 itibari ile ise özellikle Asya ve Güney Afrika ülkeleri yurtdışı eğitim ağının içerisinde konumlarını genişletmeye başladılar. Bunda artış gösteren burs olanakları ve çeşitli uluslararası eğitim programları da önemli bir etken olduğu kaydedildi.



Oxford Üniversitesi’nin yaptığı aynı araştırmaya göre, şirketlerin bakış açıları; eğitim imkânları ve öğrencilerin bu konudaki arzı birbirlerini karşılıklı olarak sürekli tetikleyen etkenlerden olduğu bildirildi. Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Direktörü Rahmi Mesud Yılmaz konuyla ilgili açıklamasında; öğrencilerinin yurtdışı eğitim tercihlerinde en büyük motivasyonlardan birinin işverenlerin işe alımlarında küresel bakış açısı kazanmış ve yabancı dili yerinde öğrenmiş adaylara daha çok fırsat tanımaları ve onların önlerini açmaları olduğunu ifade etti.



Türk adaylar için yurtdışı eğitim



Yılmaz, “2017 itibari ile ülkesinden uzakta eğitim gören öğrenci sayısının dünya genelinde 5 milyonun üzerine çıkmış olması günümüz iş sektörünü de kendini bu yönde şekillendirmeye yöneltti. Türkiye için de hem üniversitelerinin uluslararasılaştırılması hem de öğrencilerinin yurt dışı eğitim alarak küresel bir bakış açısı kazanmış olmasının önemi her geçen gün artmakta. Türkiye’deki iş sektörlerinde de yurtdışında eğitim almış yönetici sayısına baktığımızda, dünya genelindeki bu yönelimin ülkemizdeki yansıması net bir biçimde görebilmekte. Gelecek yıllarda bu oranın giderek artacağı ve yurtdışında eğitim görmüş adaylara verilen önceliğin neredeyse bütün sektörlere yayılacağı tahmin ediliyor. Bu durumun aynı zamanda tersine beyin göçünü teşvik edeceğinin ve farklı ülkelerde farklı disiplinlerde eğitim almış adayların Türkiye’deki iş sektörlerinin gelişmesine katkı sağlayacağının da göz ardı edilmemesi gerekiyor” dedi.



Yılmaz ifadelerini şöyle tamamladı: “Türkiye’deki eğitimin uluslararasılaştırılması adına bu Ekim’de Akare Fuarcılık olarak Türkiye’nin en büyük uluslararası eğitim fuarını yapmaya hazırlanıyoruz, 4 kıtadan onlarca okul temsilcisini Türkiye’de ağırlayacağız”.