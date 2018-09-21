Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO, Rusya sınırları yakınındaki askeri varlığını artırmaya devam ederken Rus ordusu, İttifak'ın hamlelerine Kırım'daki hava savunma kapasitesini artırarak yanıt vermeyi sürdürüyor.

3'ÜNCÜ TÜMEN DE GELDİ

Kırım'da bugüne dek iki S-400 tümeni konuşlandıran Rusya, yarımadanın güvenliğini 3'üncü S-400 tümeniyle güçlendirdi.

Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre Rus ordusu, Kırım'ın hava sahasını korumak için Yevpatoriya kentine 3'üncü S-400 tümenini hizmete soktu.

Rusya, Ocak 2017'de Feodosiya kentine, Ocak 2018'de de Sivastopol kentine S-400 tümeni konuşlandırmıştı.