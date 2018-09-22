Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kez kendi partisi Cumhuriyetçileri hedef alan Trump ‘’Ülkemizin tarihinde yapılmış, gelmiş geçmiş en kötü tekil hata, Başkan George H. W. Bush tarafından Orta Doğu’ya sokulmasıdır’’ dedi. Trump, şöyle devam etti: Barack Obama ABD askerlerini oradan çıkarmakla yanlış yapmış olabilir ama bence, asıl girmemiz, ülkemizin tarihinde yapılmış en büyük hatadır.

Bu yüzden ABD’nin Orta Doğu’da 7 trilyon dolar harcadığını belirten Trump “Şimdi bir yerde pencere tamir etmen icap etse ‘aman sakın yapmayalım’ diyorlar. 7 trilyon dolar ve milyonlarca can, çünkü biliyor musunuz, ben iki tarafı da saymayı seviyorum. Milyonlarca can’’ diye konuştu.



YENİ BİR GAFA İMZA ATTI

Öte yandan Trump, Florence kasırgasının vurduğu Kuzey Carolina’yı ziyaret etti. Drive Nehri kenarında bulunan evleri gezen Trump, davet üzerine evi hasarlı bir bölge sakinini ziyaret etti. Evin arka bahçesinde kasırgadan etkilenen tekneyi gören Trump, evin sahibine teknenin kendisine ait olup olmadığını sordu. ‘Hayır’ cevabını alan Trump, “En azından güzel bir tekneniz olmuş” dedi.