Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika... İran'ın Ahvaz kentinde askeri geçiş töreni sırasında henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından ateş açıldı. Bir muhabirin devlet televizyonuna yaptığı açıklamada “Birçok silahlı adam tarafından askeri tören esnasında ateş açıldı. Birçok kişi öldü ve yaralandı” ifadelerini kullandığı aktarıldı.