Son dakika... İran'ın Ahvaz kentinde askeri geçiş töreni sırasında henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından ateş açıldı. Bir muhabirin devlet televizyonuna yaptığı açıklamada “Birçok silahlı adam tarafından askeri tören esnasında ateş açıldı. Birçok kişi öldü ve yaralandı” ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Son dakika... İran’da askeri geçit töreninde silahlı saldırı
22.09.2018 - 09:24 | Son Güncelleme: 22.09.2018 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre, İran'ın Ahvaz kentinde askeri geçiş töreni sırasında silahlı kişiler tarafından ateş açıldı. Ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Etiketler : son dakika haberleri,iran,askeri geçit,saldırı,
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