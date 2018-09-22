Yerel basındaki haberlere göre, Ituri eyaleti Vali Yardımcısı Pacific  Keta, Kuzey Kivu eyaletinin Beni kentinde Ebola kurbanlarının cenaze törenine  katılan bir kadının, burada virüsü kaptığını belirtti. Keta, aşı olmayı reddeden  32 yaşındaki kadının bir süre sonra gittiği Ituri eyaletinin Tshomia kentinde  kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği söyledi.

Tshomia, KDC ile Uganda sınırında yer alan ve iki ülke arasındaki  insan trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan Albert Gölü'nün kıyısında bulunuyor.

KDC Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, temmuz ayı sonunda Kuzey  Kivu eyaletinde patlak veren, geçen haftalarda Ituri eyaletine sıçrayan salgında  tespit edilen kanamalı ateş vakası 147'ye çıktı. Bu kişilerden 116'sının Ebola  virüsü taşıdığı kesinleşti. Söz konusu 116 kişiden 68'i hayatını kaybetti, 39'u  iyileşti, 9'unun tedavisi halen sürüyor.

Bu arada, 147 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak Ebola  virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 31 ölüm daha bulunuyor. Benzer  belirtilerle hayatını kaybeden  kişilere test uygulama imkanı olmadığı için kesin  ölüm sebebi tespit edilemiyor.

Öte yandan, 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya ile 10 bin 944 kişiye aşı  yapıldı.

Ülkedeki bir önceki Ebola salgını, Ekvator eyaletinde görülmüştü.

KDC'de 1976 yılında ortaya çıkan Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da  yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen  salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi  hayatını kaybetmişti.