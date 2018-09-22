Çin Savunma Bakanlığı, "Çin ordusu bundan (askeri yaptırım) güçlü şekilde öfke duyuyor ve kesinlikle karşı çıkıyor" açıklamasında bulundu.

 

ABD'nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad'ın, Washington yönetiminin Çin'e askeri yaptırım kararı alması ile alakalı olarak Çin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan  Yardımcısı Cıng Zıguang'ın, Bakanlığa çağrılan büyükelçi Barnstad'la yaptığı  görüşmede, Washington yönetiminin Çin'e askeri yaptırımlar getirmesine yönelik  protestosunu bildirdi.

Görüşmede Çin-Rus askeri ilişkilerinin iki egemen ülkenin olağan iş  birliği olduğunu aktaran Cıng'ın, ABD'nin buna "hiç bir müdahale hakkı"  bulunmadığını ifade etti.

Cıng Zıguang, Terry Branstad'a, ABD'nin yaptırım kararının iki ülke ve  iki ordu ilişkilerine ciddi zarar verdiği, uluslararası ve bölgesel konularda  Çin-ABD iş birliğini ciddi şekilde etkilediğini aktararak, Pekin yönetiminin de  ulusal çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri alacağını iletti.

Çin'in ABD'ye güçlü şekilde "yaptığı hatayı düzeltmesi ve sözde  yaptırımları kaldırması" çağrısında bulunduğunu kaydeden Cıng, aksi halde bu  durumdan kaynaklanan sonuçların tüm sorumlusunun ABD yönetiminin olacağını  vurguladı.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien de askeri yaptırım kararına  ilişkin yaptığı açıklamada, "Çin ordusu bu karardan güçlü öfke duyuyor ve  kesinlikle karşı çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Çin-Rus askeri ilişkilerinin iki egemen ülkenin normal ilişkileri  olduğunu ve ABD'nin buna karışmaya hakkı olmadığını belirten Vu,  ABD'nin Çinli  yetkililere yaptırım kararının, uluslararası normların açık şekilde ihlali  olduğunu dile getirdi.

Sözcü Vu, ABD'ye "sözde yaptırımları" kaldırması, aksi takdirde  sonuçlarına katlanması gerektiği uyarısı da yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı perşembe günü, Rusya'dan 10 Rus Sukhoi SU-35  4üncü nesil savaş uçağı ve S-400 füze sistemlerini satın alan Çin Savunma  Bakanlığına bağlı Malzeme Geliştirme Departmanı yetkililerine yaptırım kararı  aldığını açıklamıştı.

Hazine Bakanlığı ile birlikte alındığı belirtilen karar, departman  üyelerinin ABD'ye bağlı bölgelerde ve ABD içerisinde maddi işlemlerinin  durdurulması, ABD içerisindeki mal varlıklarının dondurulmasını içeriyor.

Söz konusu karar ile ayrıca, ABD ile ilişkili olan kişilerin ve ABD  vatandaşlarının Çin Merkezi Askeri Komisyonu ile ticareti de yasaklanıyor.