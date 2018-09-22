Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nijer'de temmuz ayı başında ortaya çıkan kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi.

Nijer Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan rapora göre, ülkenin güney bölgesi Maradi'de temmuz ayı başında görülmeye başlanan salgın, Dosso, Tahoua ve Zinder bölgelerine de yayıldı.

Bu 4 bölgede 4 Temmuz-18 Eylül tarihlerinde 3 bin 202 kolera vakası tespit edilirken, aynı dönemde 62 kişi yaşamını yitirdi.

Sahraaltı Afrika'da sıklıkla görülen kolera, geçen yıl 17 Afrika ülkesinde 150 bin kişide tespit edilmiş, en az 3 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.

"Vibrio" isimli bakterinin insanların ince bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor. İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.