Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra, İsrail uçaklarının Gazze’deki Bureic mülteci kampında barışçıl gösteri düzenleyen sivilleri bombaladığını açıkladı. Sözcü Kudra, İsrail’in saldırısında 9 kişinin bombardımanda yaralandığını açıkladı.
İsrail savaş uçakları barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlileri vurdu
23.09.2018 - 22:44 | Son Güncelleme: 23.09.2018 - 23:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail Hava Kuvvetleri barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlileri vurdu, 9 kişi yaralandı.
Etiketler : İsrail,Filistinliler,
581655 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/581655.aspx
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