Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra, İsrail uçaklarının Gazze’deki Bureic mülteci kampında barışçıl gösteri düzenleyen sivilleri bombaladığını açıkladı. Sözcü Kudra, İsrail’in saldırısında 9 kişinin bombardımanda yaralandığını açıkladı.