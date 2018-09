Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere özel uçak "CAN" ile ABD'nin New York şehrine geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, JFK Havalimanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ve eşi Büyükelçi Ayşe Sinirlioğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve Sinem Kılıç, New York Başkonsolosu Ertan Yalçın ve eşi Başak Yalçın ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan'a New York ziyaretinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti, 23-26 Eylül tarihlerini kapsayacak. Cumhurbaşkanı dört günlük ziyaretin ilk gününde Türk ve Müslüman cemaati temsilcileriyle bir araya gelecek. Ardından Turken Vakfı'nın geleneksel gala yemeğine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere New York'a gitti. Ziyaretin ikinci gününde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili görüşmesi var.

Salı günü ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitaben bir konuşma yapacak. Erdoğan, Genel Kurul toplantılarının açılışı sırasında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.Perşembe günü Türk-Amerikan İş Konseyi TAİK tarafından düzenlenen Yatırım Konferansı'na katıldıktan sonra Almanya'ya gitmek üzere New York'tan ayrılacak.