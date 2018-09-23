Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri'ni ve Körfez ülkelerini işaret etti. Tahran'ın saldırıya karşılık vereceğini söyledi. Ruhani, "İran, Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelmeye hazır" dedi.

Devrim Muhafızları'ndan ise daha sert bir tehdit geldi. Saldırıyı düzenleyenlerden "Ölümcül ve unutulmaz bir intikam" alınacağı belirtildi.

Suudi Arabistan Veliaht Pprensi Muhammed Bin Selman ise Tahran'a yazılı açıklamayla karşılık verdi. Selman, "Hiç kimsenin ülkemizin egemenliğine saldirmasına ve güvenliğini ihlal etmesine izin vermeyeceğiz" dedi.