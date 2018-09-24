Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Navalnıy’ın siyasi hareketini yürüten Leonid Volkov, sosyal medya hesabından 30 günlük hapis cezasını tamamlayan Navalnıy’ın cezaevi çıkışında gözaltına alındığını duyurdu.

Navalnıy hakkında düzenlenen bir mitingde bazı kişilerin yaralanmasına ve mülkün zarar görmesine neden olduğu gerekçesiyle gözaltı kararı verildiğini aktaran Volkov, muhalifin 20 gün hapis cezası alabileceğini ifade etti.

Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Navalnıy, geçen ay evinin önünde gözaltına alınmış ve Moskova'da çıkarıldığı Tverskoy Bölge Mahkemesi tarafından 28 Ocak’ta katıldığı bir eylem nedeniyle 30 gün hapse mahkum edilmişti. Navalnıy, ocak ayında hükümetin emeklilik yaşının yükseltilmesine ilişkin tasarısını protesto etmek üzere halka sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu.