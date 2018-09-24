ABD Enerji Enformasyon İdaresinden yapılan açıklamada, yılın  ocak-haziran döneminde ABD'nin en çok ham petrol sattığı ülkelerin başında Çin'in  geldiği belirtildi.

Bu dönemde ABD'nin toplam ham petrol ihracatının günlük ortalama 1,8  milyon varil olduğu, bu miktarın günlük ortalama 376 bin varilinin (yüzde  21'inin) Çin'e gittiği ifade edildi.

Ülkenin söz konusu dönemdeki ham petrol ihracatında ikinci sırada  Kanada'nın yer aldığı, ilk 6 ayda bu ülkeye günlük ortalama 334 bin varil ham  petrol satıldığı kaydedildi.

ABD'nin ham petrol ihracatında Asya'nın en büyük, Avrupa'nın ise  ikinci büyük piyasa olduğu ifade edildi. İtalya'nın günlük ortalama 165 bin  varille söz konusu dönemde ABD'nin en çok ham petrol ihraç ettiği Avrupa ülkesi  olduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin ham petrol ihracatının yılın ilk yarısında, geçen  yılın aynı dönemine göre günlük ortalama 787 bin varil arttığı, ayrıca ülkenin  toplam ham petrol ihracatının haziranda günlük ortalama 2,2 milyon varile  yükselerek rekor kırdığı bildirildi.