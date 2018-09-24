Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'den Batı Afrika ülkelerinden Gambiya ordusuna ekipman yardımı yapıldı.

Türkiye'den gelen donanımın başkent Banjul'daki askeri karargahta törenle sunuluşuna Gambiya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yankuba Drammeh, Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer ile çok sayıda asker katıldı.

Büyükelçi Yüceer, törende yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Gambiya Silahlı Kuvvetlerine eğitim ve lojistik alanlarında her türlü desteği yapacağını belirterek, "Bu çerçevede her yıl Türkiye, silah dışında Gambiya'ya lojistik desteği sağlayacak." dedi.

Gambiya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Drammeh, Türkiye'den gelen desteği, Gambiya Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel hazırlığını geliştirmesine yardımcı olacağını kaydetti.

Drammeh, "Bu, Türk hükümeti ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden aldığımız ilk yardım değil. Bu jest otuz yıldır devam ediyor ve iki ülkenin arasındaki ilişkiler karşılıklı güven, anlayış ve yüksek iş birliği üzerene kuruldu." diye konuştu.

Gambiya ordusunun donanımı için Türkiye'den gelen ekipmanların arasında 5 bin askeri üniforma, 5 bin su şişesi, bin 359 kütüklük ve 100 askeri çadır bulunuyor.