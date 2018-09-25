Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump BM Genel Kurulu'na hitap ediyor.

Trump'ın konuşmasından satır başları:

"BENİM YÖNETİMİM ALTINDA ABD EN FAZLA GELİŞMEYİ KAYDETTİ"

Benim yönetimim altında ABD tarihinde en fazla gelişmeyi kaydetti. (Salondan tepkiler geldi) Bu tepkinizi beklemiyordum. ABD'nin ekonomisi gelişiyor. Güvenliğimizi gittikçe arttırdık. Askeri gücümüzü en güçlü hale getirdik. ABD daha güçlü, daha güvenli, daha zengin bir ülke. İki yıl önce ben göreve başlamadan öncesine kıyasla. Biz bunları sadece ABD halkı için değil dünya için yapıyoruz. Ulusların komşularının haklarını koruduğu ortamlarda, güvenlik, barış ve özgürlük yükselişte olur.

"ABD HİÇBİR ZAMAN NEREDE NE YAPMANIZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEMEYECEKTİR"

Dünyayı daha da zenginleştiriyoruz. ABD her zaman işbirliğini destekleyecektir. ABD hiçbir zaman nerede ne yapmanız gerektiğini söylemeyecektir. Tek isteğimiz ABD'nin egemenliğine saygı duyulması. Göreve başladığımdan beri çok güçlü ortaklıklar içine girdim. Kuzey Kore ile iletişime geçtik. Haziran'da Singapur'da Kim Jong-un ile görüştüm. Görüşmelerimiz oldukça kıymetli geçti. Ve Kore yarımadasının nükleerden arınması konusunda ciddi adımlar attık. Güvenlik tedbirleri aldık. Nükleer testler durdu. Bazı askeri tesisler hizmetini bitirdi bile. Rehin alınan askerlerimiz salıveriliyor. Artık ABD'de huzur içindeler. Şu andan sonra yapılması gereken çok şey olmasına rağmen, Kim Jong-un'a çok teşekkür etmek istiyorum. Şu an olduğumuz nokta herkesin anlayabileceğinden çok daha iyi nokta.

"KANA SUSAMIŞ DEAŞ BİTMEK ÜZERE"

Geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiğim ziyaretten sonra Körfez ülkeleri bizimle çalışarak, terörizmle daha ciddi şekilde mücadele ediyor. Yemen'deki korkunç iç savaşın son bulması için elinden geleni yapıyorlar. Nihai karar bu bölgelerdeki ülkelerin vereceği kararlardır. Bu bölgelerde Ürdün ve Mısır'la bölgesel ittifaklar kurduk. ABD'nin askeri güçleri sayesinde ve buradaki birçok ulusun işbirliğiyle, şu ana kadar kana susamış DEAŞ bitmek üzere. Radikal İslami terörizmin destek bulmasını engelleyeceğiz.

"ESAD KİMYASAL SİLAH KULLANIRSA HAREKETE GEÇECEĞİZ"

Suriye'deki çatışmalar bizi çok üzüyor. Yapmamız gereken çatışmaların bitirilmesi. Esad kimyasal silah kullanırsa harekete geçeceğiz