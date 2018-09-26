Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı’nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir videoda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail hedef gösterildi. İran lideri Ali Hamaney’in “Saldırının faillerini en ağır şekilde cezalandıracağız” ifadelerine atıfla “Ağır cezalandırma yolda” adlı videoda, Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz’daki terör saldırısıyla ilgili suçlanan üç ülkenin başkentlerini füze saldırılarıyla tehdit edilen görüntüleri yayınlandı. Cumartesi günü İran-Irak savaşının 38. yıl dönümü münasebetiyle Ahvaz’da gerçekleştirilen askeri geçit törenine yönelik düzenlenen saldırıda 17’si asker 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı.



İNTİKAM SESLERİ

Bu arada İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun eski komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Ahvaz saldırısına karşılık vermek için başlatılan “intikam operasyonlarının” sınır ötesine taşınacağını iddia etti. Rızai, “İran’ın ilk intikam operasyonu dün gerçekleştirildi ancak bununla yetinmeyeceğiz, sınırların dışına gideceğiz” dedi. Öte yandan İran İstihbarat Bakanlığı, saldırıyı gerçekleştiren 5 kişinin kimliğinin belirlendiği açıkladı. Bir hücre evine yapılan baskında saldırıya karışan ve faillere yardım eden 22 kişinin yakalandığı belirtilen açıklamada, söz konusu hücre evinde patlayıcı madde ve askerî malzemelerin de ele geçirildiği kaydedildi.