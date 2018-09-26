Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya'nın kanallarıyla ünlü kenti Venedik, aynı zamanda cezalarıyla da çokça gündeme geliyor. Kanallarda ya da diğer su yollarında yüzmek ve suya dalmak, sokakta mayo giymek ve üstsüz dolaşmak, kuşlara yem vermek ve hatta bisiklete binmenin bile cezai işleme tabi tutulduğu kente yen bir ceza daha geliyor.

Şarap kültürünün yoğun olduğu Venedik'te akşam 19:00'dan sonra alkol şişesi taşımanın yasaklanması gündemde.

İÇKİYİ POŞETTE TAŞIMAK BİLE YASAKLANACAK

Venedik'te şehre gelen turistleri kontrol altında tutabilmek için sokaklarda içki şişeleri taşınmasını yasaklanması gündemde. Kent yetkililerince gündeme getirilen konu tartışmaya açıldı.

SARHOŞ TURİSTLERE YÖNELİK ÖNLEM

Kentte, akşam 19:00'dan sonra alışveriş torbalarının içinde olsa bile yanında alkol taşıyanlara para cezası verilmesi öngörülüyor. Polis, alışveriş yaptıktan sonra evlerine dönen Venediklileri değil, sarhoş turistleri hedef alacaklarını söyledi.

KAMUSAL ALANDA HER TÜRLÜ ALKOLLÜ İÇKİYİ KAPSIYOR

İtalyan Ansa Haber Ajansı'na göre gelecek ay kabul edilmesi beklenen tasarı, "meşru bir neden olmaksızın kamusal alanda tüketim için taşınan her türlü alkollü içkiyi" kapsıyor.

500 EURO'YA KADAR CEZA

500 Euro'ya kadar para cezası verilmesi öngörülen kent yasa tasarısı gündemi şimdiden karıştırmış durumda.