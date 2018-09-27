Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maarif Vakfı tarafından düzenlenen törene Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Kadın Kolları Amerika Başkanı Mine Anlar ve davetliler katıldı. Açılış programı okul öğrencilerinin gösterileriyle başladı. Gösterilerin ardından Maarif Vakfı ABD Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Orta açılış konuşmasını yaptı. Yavuz Orta konuşmasında, ABD’de Türkiye’nin destekleriyle yapılan ilk Türk okulu olduğunu söyleyerek eğitim olarak hem Türk çocuklarına hem de ABD’de yaşayan diğer öğrencilere eğitim verileceğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise konuşmasında, okulunun çok önemli olduğunu belirterek “Vatandaşlarımıza çocuklarını FETÖ terör örgütü okullarına değil bu okula kayıt ettirmelerini rica ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından okulun resmi açılışına geçildi. Temsili kurdele kesimi davetliler ve öğrencilerle birlikte yapıldı. Törenin sonunda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.